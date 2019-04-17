"Нафтогаз" установил счетчики газа с дистанционной передачей показаний для своих потребителей

По словам главы НАК, это обеспечит 100% прозрачности в начислениях за газ.

Компания "Кировоградгаз", входящая в группу Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", реализовала пилотный проект по установке счетчиков с дистанционной передачей показаний потребления для 141 своего клиента в Кировоградской области.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Кировоградгаз", входящий в группу "Нафтогаза", реализовал пилотный проект по внедрению смарт-учета потребления газа. В домах 141 жителей Кировоградской области мы установили счетчики с дистанционной передачей почасовых показателей потребления", - написал он.

По словам Коболева, использование таких видов счетчиков для клиентов является очень удобным и позволит обеспечить абсолютно четкий учет газа.

"Никаких непонятных начислений и 100% прозрачности", - отметил он.

Также Коболев добавил, что расширение проекта и внедрение смарт-учета для других потребителей зависит от наличия средств.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля "Нафтогаз" снизил цену газа для бытовых потребителей в Кировоградской области и других регионах на 2% - до уровня 8,38 гривни за кубометр.

В октябре 2018 года Кабинет министров принял решение о повышении цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года – до 8550 гривень за тысячу кубометров.