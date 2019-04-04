«Нафтогаз» ищет охранников, сумма тендера - 6 миллионов

Согласно тендерной документации, компания закупит услуги по охране самого офиса, смежных улиц, прилегающих территорий и обеспечения въезда и выезда автотранспорта для двух админзданий НАКа.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» объявила тендер на закупку услуг по охране двух офисных зданий компании в Киеве с ожидаемой стоимостью 6,16 млн грн.

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Об этом говорится в системе государственных закупок Prozorro.

Согласно тендерной документации, компания закупит услуги по охране админздания, смежных улиц, прилегающих территорий и обеспечения въезда и выезда автотранспорта возле главного офиса НАК «Нафтогаз Украины» на ул. Б. Хмельницкого, а также арендуемого офисного помещения в Киеве по ул. И. Гонты.

Срок оказания услуг 12 месяцев - до 30.04.2020 года.

Конечный срок подачи тендерных предложений – 22 апреля 2019 года, а сам аукцион состоится 29 мая 2019 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.