Европейская комиссия ввела компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая сроком на пять лет.
"Расследование показало, что цепочка создания стоимости электромобилей в Китае получает выгоду от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей электромобилей из ЕС", - сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Размеры пошлин для китайских производителей электромобилей:
- BYD - 17%;
- Geely - 18,8%;
- SAIC - 35,3%;
- Tesla - 7,8%;
- другие компании, активно сотрудничавшие во время расследования - 20,7%;
- компании, которые не сотрудничали - 35,3%.
Отмечается, что окончательные пошлины будут взиматься с момента вступления в силу. Предыдущие пошлины, введенные на импорт электромобилей из Китая 4 июля 2024 года, взиматься не будут.
Введение пошлин на китайские электромобили
В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал заявление из-за пошлин на электромобили КНР. По его словам, в случае принятия соответствующего решения Евросоюз вступит с КНР в "экономическую холодную войну".
4 октября сообщалось, что Европейский Союз ввел пошлины в 45% на электромобили из Китая. В ответ Китай пригрозил ввести пошлины на автомобильную и молочную продукцию Европы.