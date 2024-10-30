Китайские производители автомобилей будут платить пошлину в размере от 17% до 35,3%.

Европейская комиссия ввела компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая сроком на пять лет.

"Расследование показало, что цепочка создания стоимости электромобилей в Китае получает выгоду от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей электромобилей из ЕС", - сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Размеры пошлин для китайских производителей электромобилей:

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BYD - 17%;

Geely - 18,8%;

SAIC - 35,3%;

Tesla - 7,8%;

другие компании, активно сотрудничавшие во время расследования - 20,7%;

компании, которые не сотрудничали - 35,3%.

Отмечается, что окончательные пошлины будут взиматься с момента вступления в силу. Предыдущие пошлины, введенные на импорт электромобилей из Китая 4 июля 2024 года, взиматься не будут.

Введение пошлин на китайские электромобили

В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал заявление из-за пошлин на электромобили КНР. По его словам, в случае принятия соответствующего решения Евросоюз вступит с КНР в "экономическую холодную войну".

4 октября сообщалось, что Европейский Союз ввел пошлины в 45% на электромобили из Китая. В ответ Китай пригрозил ввести пошлины на автомобильную и молочную продукцию Европы.

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