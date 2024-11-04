Запрос охватывает окончательные меры ЕС, их расследование и временные меры, которые были предметом более раннего спора, начатого Китаем 9 августа.

Китай заявил в понедельник, что начал спор во Всемирной торговой организации против окончательных пошлин ЕС на электромобили, произведенные в Китае.

Пекин пригрозил сделать это на прошлой неделе после того, как ЕС окончательно принял решение о введении пошлин в размере от 8 до 35 процентов на китайские бренды электромобилей, пишет Politico.

Отмечается, что пошлины были введены после того, как годичное расследование показало, что китайские производители извлекали выгоду из несправедливых субсидий.

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Министерство торговли Китая заявило, что "в целях защиты интересов развития электромобильной промышленности и глобального сотрудничества в области зеленой трансформации Китай решил подать иск против окончательных антисубсидиционных мер ЕС".

Чиновник ВТО подтвердил, что жалоба была подана. Он добавил:

"Теперь мы можем подтвердить, что запрос от Китая на консультации с Европейским союзом относительно окончательных компенсационных пошлин ЕС на электромобили был получен".

Этот новый запрос охватывает окончательные меры ЕС, их расследование и временные меры, которые были предметом более раннего спора, начатого Китаем 9 августа.

Издание пишет, что это "последний залп по эскалации торговой напряженности между Пекином и Брюсселем". Ожидается, что ЕС в ближайшее время отправит переговорную группу в Китай в попытке найти компромисс с Пекином, в соответствии с которым производители возьмут на себя минимальные ценовые обязательства, которые сделают пошлины спорными.

Китай просит о консультациях с ЕС, первом шаге в любом урегулировании спора в ВТО, которые продлятся 60 дней, прежде чем может быть запрошено решение третейской группы по спору. Однако высший апелляционный орган ВТО не действует из-за нехватки судей, вызванной разочарованием США в организации.

"Однако Китай и ЕС могли бы урегулировать свое дело через резервную систему, известную как MPIA, членами которой они оба являются", - сказано в статье.

Торговая война между ЕС и Китаем

В конце октября европейская комиссия ввела компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая сроком на пять лет.

"Расследование показало, что цепочка создания стоимости электромобилей в Китае получает выгоду от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей электромобилей из ЕС", - сообщала пресс-служба Еврокомиссии.

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