Отмчеается, что Брюссель и Пекин близки к решению проблемы.

Европейский союз и Китай ведут переговоры об отмене пошлин на ввоз китайских электромобилей в Европу. Стороны нашли возможное решение проблемы несправедливой конкуренции

Председатель комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге заявил в интервью немецкому телеканалу NTV, что ведутся переговоры с китайской стороной по поводу электромобилей.

"Мы близки к решению с Китаем об отмене пошлин. Мы близки к соглашению: Китай может взять на себя обязательство предлагать электронные автомобили в ЕС по минимальной цене. Это снимет с него обвинение в искажении конкуренции путем несправедливого субсидирования, из-за которого и были изначально введены пошлины", - заявил немецкий политик.

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При этом он указал, что эти пошлины - не карательная мера, а компенсационная.

"США ввели 100% тарифы, чтобы не допустить на рынок китайские электромобили. Мы в ЕС так не поступаем. Мы просто хотим честной конкуренции. Законодательство ЕС позволяет нам вводить компенсационные пошлины в случае демпинговых мер или незаконных субсидий", - объяснил Ланге.

По его словам, сейчас под действие компенсационных пошлин подпадает чуть менее 200 товаров - около половины из них поступает из Китая, а также из ОАЭ и США.

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В конце октября европейская комиссия ввела компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая сроком на пять лет.

4 ноября стало известно, что Пекин во Всемирной торговой организации оспорил пошлины ЕС на китайские электромобили.

Министерство торговли Китая заявило, что "в целях защиты интересов развития электромобильной промышленности и глобального сотрудничества в области зеленой трансформации Китай решил подать иск против окончательных антисубсидиционных мер ЕС".

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