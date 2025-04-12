Два автомобильных гиганта имеют довольно разные подходы в создании батарей для своих машин.

Недавно китайский автогигант BYD обошел американскую Tesla по продажам автомобилей и валовому доходу в этом сегменте. На этом фоне звучат предположения, что времена доминирования американского производителя электрокаров, окончательно закончились.

Группа инженеров решила проверить, кто же на самом деле является технологическим лидером на рынке автомобилей, где ключевую роль играет надежность и емкость батареи. С этой целью они разобрали и детально изучили внутреннюю структуру автомобильных батарей Tesla 4680 и Blade BYD, чтобы понять, какая из них лучше. Об этом пишет Scitech Daily.

Несмотря на большие объемы продаж, обе компании до сих пор пытались держать в тайне часть информации о внутренней конструкции и свойствах их батарей. Именно это и изучила группа инженеров.

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Команда обнаружила, что оба аккумулятора имеют значительные различия в скорости, с которой они заряжаются и разряжаются. Также исследователи в малопонятных для широкой общественности терминах перечисляют ряд отличий и похожих элементов конструкции обеих батарей.

Общие же выводы по изучению батарей Tesla и BYD заключаются в том, что обе компании продемонстрировали "очень инновационные", но "фундаментально разные" подходы в проектировании этих изделий.

Рынок электромобилей: последние новости

Как писал УНИАН, в США владельцы Tesla массово избавляются от своих электрокаров из-за Маска. Теперь в США подержанные электромобили Tesla стали намного дешевле, чем новые авто.

В результате этого на вторичном рынке образовался такой избыток электромобилей, что цены на них стремительно падают. Потенциально это может стимулировать продажи именно подержанных машин и мешать продажам новых.

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