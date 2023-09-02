Частью пакета является включение европейской дочерней компании российского банка "Зираат" (Россельхозбанк) в систему SWIFT.

ООН подготовила новый пакет предложений по зерновому коридору, который станет основой для возрождения зерновой инициативы.

Такое заявление сделал министр иностранных Турции дел Хакан Фидан во время совместной пресс-конференции, которую он провел со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве, сообщает Anadolu Ajansı.

Важнейшими элементами пакета являются включение европейской дочерней компании российского банка "Зираат" (Россельхозбанк) в систему SWIFT и разблокирование замороженных активов российских компаний по производству удобрений в Европе.

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Как говорится в материале, другие формулы, выдвинутые в качестве альтернативы соглашению, имеют проблемы с точки зрения безопасности и стоимости.

Россия предлагает отправить 1 млн тонн зерна в Турцию, переработать его в Турции при финансовой поддержке Катара, и затем отправлять в наименее развитые страны.

Однако по сравнению с объемом работы Черноморской зерновой инициативы, которая позволяет отправлять около 33 миллионов тонн зерна в год, 1 миллион тонн зерна, предлагаемый Россией, намного ниже потребностей.

Как говорится в материале, тот факт, что недостаточное количество зерна доходит до нуждающихся, несет в себе опасность вызвать быстрый рост цен на рынках и спровоцировать глобальный кризис.

Фактически, если инициатива продолжится с того места, на котором она остановилась, отгрузка 220 тысяч тонн зерна, как ожидается, накормит 810 тысяч человек в течение 1 года.

Ситуация с экспортом зерна из Украины

В июле 2023 года РФ вышла из "зернового соглашения". Агрессор снял все гарантии безопасности.

Впоследствии были объявлены временные коридоры для торговых судов, идущих из и в украинские порты.

18 августа 2023 года появилась информация о том, что Россия готовит новое "трехстороннее зерновое соглашение" без Украины.

31 августа 2023 года МИД Украины обратилось к Турции. В МИД рассчитывают, что Турция и другие стороны используют свой авторитет для предотвращения попыток России нарушить международные обязательства.

1 сентября 2023 года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо, в котором изложил "набор конкретных предложений", направленных на возобновление зернового соглашения, которое позволило бы безопасно экспортировать украинское зерно через Черное море.

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