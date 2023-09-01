Глава ООН направил России предложение возобновить работу зернового коридора в Черном море.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову "набор конкретных предложений", направленных на возобновление зернового соглашения, которое позволило бы безопасно экспортировать украинское зерно через Черное море.

Как сообщает Reuters, письмо было написано накануне встречи президента России Владимира Путина и главы Турции Тайипа Эрдогана. Два турецких источника сообщили Reuters, что пара встретится в понедельник, 4 сентября, и в первую очередь обсудит экспорт зерна из Черного моря.

"Мы представили предложение, которое могло бы стать основой для продления, но продления, которое должно быть стабильным", - заявил Гутерриш журналистам, не вдаваясь в подробности предложения.

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"У нас не может быть Черноморской инициативы, которая движется от кризиса к кризису, от приостановки к приостановке. Нам нужно иметь что-то, что работает и работает на благо всех", - сказал он.

В то же время, как говорится в материале, после встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом в Москве Лавров заявил, что Россия не видит никаких признаков того, что она получит гарантии, которые позволят ей возобновить сделку по черноморскому зерну.

Россия заявила, что если требования улучшить собственный экспорт зерна и удобрений будут выполнены, она рассмотрит возможность возобновления Черноморского соглашения. Одним из главных требований Москвы является восстановление подключения Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT.

Хотя российский экспорт продуктов питания и удобрений не подпадает под западные санкции, введенные после вторжения России в Украину, Москва заявляет, что ограничения на платежи, логистику и страхование препятствуют поставкам.

"У нас есть некоторые конкретные решения... позволяющие обеспечить более эффективный доступ российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки по адекватным ценам… Я верю, что, работая серьезно, мы сможем найти положительное решение для всех", - сказал Гутерриш.

Ситуация с зерном

В июле 2023 года РФ вышла из "зернового соглашения". Агрессор снял все гарантии безопасности.

Путин игнорирует попытки Эрдогана обсудить зерновое соглашение.

Впоследствии были объявлены временные коридоры для торговых судов, идущих из и в украинские порты.

18 августа 2023 года появилась информация о том, что Россия готовит новое "трехстороннее зерновое соглашение" без Украины.

31 августа 2023 года МИД Украины обратилось к Турции из-за экспорта зерна. В МИД рассчитывают, что Турция и другие стороны используют свой авторитет для предотвращения попыток России нарушить международные обязательства.

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