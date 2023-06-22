Мининфраструктуры говорит, что на этот случай есть план Б.

С вероятностью 99,9% Россия в июле выйдет из "зернового договора". Об этом написала в своем Telegram посол МИД Украины по особым поручениям Ольга Трофимцева.

По ее мнению, причинами этого решения будет победа Реджепа Эрдогана на президентских выборах в Турции и достройка Россией терминала для экспорта аммиака, в результате чего аммиакопровод Тольяти-Одесса уже не будет таким важным.

"Что будем при этом делать мы? Мининфраструктуры говорит, что есть план Б. я его не видела. Но если речь о 20 млн грн, выделенных на компенсацию убытков при повреждении судов, то это ни о чем. И это не план", – подчеркнула Трофимцева.

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Зерновой коридор - последние новости

Как сообщал УНИАН, в прошлом году летом при содействии Турции и ООН был подписан "зерновой договор" о возобновлении экспорта украинского зерна через Черное море, а именно через порты "Одесса", "Черноморск", "Южный".

С тех пор Россия время от времени препятствует нормальной работе "зернового коридора" и угрожает выйти из этой договоренности.

В начале июня в Минагрополитики сообщили, имеющих запасной план на случай, если Россия окончательно заблокирует работу зернового коридора. Речь идет о специальном страховом фонде для судовладельцев, которые продолжат вывозить украинское зерно.