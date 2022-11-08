Украина хочет продлить на год и расширить сделку по экспорту зерна, включив в нее больше портов и товаров.
"Мы надеемся, что не позднее следующей недели от наших партнеров Турции и ООН у нас будет понимание, и весь рынок также получит четкий сигнал, о дальнейшем функционировании и продолжении инициативы", – сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков в комментарии Reuters.
По словам Васькова, кроме продления сделки на год Украина также выступает за разблокирование портов Николаевской области.
Также Украина выступает за упорядочение обязательных проверок судов, которые в настоящее время Россия намеренно затягивает. Сегодня их проводится 12 вместо необходимых 25-30.
"Требуем упорядочить проверки или отменить проверки ушедших судов, потому что это не имеет смысла. Либо увеличить количество досмотровых групп. Когда Турция и ООН проводили свои собственные инспекции, они доказали, что можно проводить более 40 инспекций в день. Теперь, когда Россия вернулась, у нас снова в общей сложности 12 инспекций в день. Они не объясняют [причину задержек], но и не скрывают, что делают это для того, чтобы усложнить работу коридора", – сказал Васьков.
Также замминистра отметил, что действующее соглашение касается экспорта удобрений, но до сих пор не было ни одной заявки от судов, желающих перевезти аммиак из украинских портов.
Зерновая сделка – что стоит знать
22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции.
Свои подписи под документами поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Акар Хулуси, генсек ООН Гутерриш, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Первое судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.
29 октября РФ заявила о выходе из "зерновой сделки". Решение обосновали взрывами в Севастопольской бухте, в которых РФ обвинила Украину. Несмотря на это Украина продолжила экспорт зерна.
Уже 2 ноября Россия объявила о возобновления своего участия в "зерновой сделке". При этом в РФ заявили, что России не нравится "зерновая сделка", поскольку мир отказывается от российской агропродукции в пользу украинской. Также россияне начали задерживать работу "коридора".
Срок действия соглашения заканчивается 19 ноября. Турция, подписавшая соглашение, уже объявила, что стремится продлить действие "зернового соглашения" на еще один год.