Планируют разблокировать порты в Николаевской области.

Украина хочет продлить на год и расширить сделку по экспорту зерна, включив в нее больше портов и товаров.

"Мы надеемся, что не позднее следующей недели от наших партнеров Турции и ООН у нас будет понимание, и весь рынок также получит четкий сигнал, о дальнейшем функционировании и продолжении инициативы", – сообщил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков в комментарии Reuters.

По словам Васькова, кроме продления сделки на год Украина также выступает за разблокирование портов Николаевской области.

Видео дня

Также Украина выступает за упорядочение обязательных проверок судов, которые в настоящее время Россия намеренно затягивает. Сегодня их проводится 12 вместо необходимых 25-30.

"Требуем упорядочить проверки или отменить проверки ушедших судов, потому что это не имеет смысла. Либо увеличить количество досмотровых групп. Когда Турция и ООН проводили свои собственные инспекции, они доказали, что можно проводить более 40 инспекций в день. Теперь, когда Россия вернулась, у нас снова в общей сложности 12 инспекций в день. Они не объясняют [причину задержек], но и не скрывают, что делают это для того, чтобы усложнить работу коридора", – сказал Васьков.

Также замминистра отметил, что действующее соглашение касается экспорта удобрений, но до сих пор не было ни одной заявки от судов, желающих перевезти аммиак из украинских портов.

Зерновая сделка – что стоит знать

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" для вывоза на экспорт зерна и другой аграрной продукции.

Свои подписи под документами поставили министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Акар Хулуси, генсек ООН Гутерриш, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Первое судно с украинским продовольствием вышло из Одессы 1 августа.

29 октября РФ заявила о выходе из "зерновой сделки". Решение обосновали взрывами в Севастопольской бухте, в которых РФ обвинила Украину. Несмотря на это Украина продолжила экспорт зерна.

Уже 2 ноября Россия объявила о возобновления своего участия в "зерновой сделке". При этом в РФ заявили, что России не нравится "зерновая сделка", поскольку мир отказывается от российской агропродукции в пользу украинской. Также россияне начали задерживать работу "коридора".

Срок действия соглашения заканчивается 19 ноября. Турция, подписавшая соглашение, уже объявила, что стремится продлить действие "зернового соглашения" на еще один год.

Вас также могут заинтересовать новости: