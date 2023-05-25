Россия такими действиями нарушает "зерновое соглашение" для экспорта продовольствия.

Российская Федерация блокирует вхождение 28 кораблей в украинский порт "Южный", сообщила посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк в микроблоге Twitter.

"После неоднократных угроз выйти из черноморской зерновой инициативы теперь Россия отказывается разрешить ни одному из 28 кораблей вход в порт Южный, один из трех портов, определенных соглашением для экспорта продовольствия. Это явное нарушение ее обязательств. Россия должна прекратить препятствовать деятельности этой жизненно необходимой инициативы", - подчеркнула Бринк.

Зерновая инициатива

После того, как РФ ворвалась в Украину, черноморские порты не могли работать. Летом прошлого года при посредничестве Турции и ООН было подписанно зерновое соглашение, благодаря которому через три порта - "Южный", "Черноморск" и "Одесса", удалось восстановить экспорт зерновых.

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Позже срок действия соглашения не раз продлевали, хотя Россия угрожала из него выйти. Российская сторона также не раз блокировала нормальную работу зернового коридора, образовывались очереди из судов.

Примечательно, что РФ 11 мая угрожала выйти из сделки, если до 18 мая не удается достичь консенсуса по ее продлению с учетом интересов российской стороны по поставкам удобрений.

17 мая вице-премьер - министр по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил о продлении "зерновой инициативы" на два месяца-до 18 июля.

В то же время в Мининфраструктуры ранее заявляли, что несмотря на продление соглашения, Россия продолжает блокировать вход судов в крупнейший из портов - Южній, что существенно влияет на уменьшение экспортных объемов.

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