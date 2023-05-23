Отмечается, что российские контролеры не пропускают корабли, следующие в этот порт.

Украинский порт Южный приостановил работу, потому что Россия не разрешает судам заходить в него. Москва фактически отрезала его от сделки, разрешающей безопасный экспорт зерна из Черного моря.

Издание Reuters пишет, что Черноморская зерновая инициатива, подписанная Россией и Украиной в июле 2022 года, призвана гарантировать безопасный военный экспорт зерна и продуктов питания из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного.

ООН, которая вместе с Турцией выступила посредником в сделке, в понедельник, 22 мая, выразила обеспокоенность тем, что Южный со 2 мая не получил ни одного корабля в рамках сделки.

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"Формально порт Южный входит в Инициативу, но по факту его там нет уже месяц. Входящего флота у него нет. Они (Россия - УНИАН) сейчас нашли эффективный способ значительно сократить (украинский - УНИАН) экспорт зерна, исключив из инициативы порт Южный, который принимает крупнотоннажные суда", — сообщил заместитель министра реконструкции Украины Юрий Васьков.

Васьков назвал этот шаг №грубым нарушением" соглашения.

Сделка по Черноморскому зерну была заключена, чтобы помочь справиться с глобальным продовольственным кризисом, усугубленным вторжением Москвы в Украину. Согласно договору, все суда, направляющиеся в украинские порты, должны быть досмотрены совместной командой, включающей российских инспекторов. По словам Васькова, российские инспекторы с 29 апреля отказываются досматривать суда, направляющиеся в Южный

Это порт крупнейший по грузообороту. Данные министерства реконструкции показывают, что оно хранит около 1,5 миллиона тонн продуктов питания для будущего экспорта в 10 стран, и за ними должны прибыть 26 кораблей.

Васьков сказал, что план инспекций во вторник, 23 мая, показал, что Россия включила только три из 13 представленных судов. По его словам, исключены все суда, направлявшиеся в Южный, а также некоторые суда, направлявшиеся в Одессу и Черноморск.

По словам украинских официальных лиц, российская команда проинспектировала всего девять судов с 19 по 21 мая.

"Хлебная инициатива формально разблокирована, но она не работает как надо. Россия продолжает ее максимально тормозить", - сказал он.

На прошлой неделе Васьков сообщил, что 62 судна готовы к досмотру, и некоторые из них стоят в резерве уже несколько месяцев. Россия отрицает замедление проверок.

Москва изначально выступала против продления сделки по экспорту зерна, если не будут выполнены требования, касающиеся экспорта ее собственной сельскохозяйственной продукции. Хотя российский экспорт продуктов питания и удобрений не подпадает под действие западных санкций, Москва заявляет, что ограничения на платежи, логистику и страхование стали барьером для поставок.

До вторжения в Украину в феврале прошлого года Россия через Южный ежегодно отправляла за границу до 2,5 млн тонн аммиака, который поступал в порт после отгрузки по трубопроводу из Тольяти.

По данным Совместного координационного центра, который реализует экспортную сделку по Черному морю, на сегодняшний день из украинских портов по зерновому коридору экспортировано более 30 млн тонн продуктов питания, из которых чуть более 50% приходится на кукурузу.

Зерновая инициатива - последние новости

Почти спустя год работы "зернового коридора" возникла угроза его полного блокирвания, потому что Москва угрожала выйти из сделки. Кремль требовал от участников договора учитывать его интересы по поставкам удобрений.

17 мая зерновую сделку все же продлили. Она должна действовать до 18 июля.

21 мая Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины сообщило, что Россия продолжает блокировать вход судов в крупнейший из портов.

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