Встреча состоялась в Нью-Йорке.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке обсудили возможность восстановления Черноморской зерновой сделки.

Об этом написал Столтенберг на платформе Х (ранее – Twitter).

"Рад встрече с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Нью-Йорке. Мы обсуждали усиление нашей борьбы с терроризмом, и я поблагодарил его за работу Турции по восстановлению Черноморского зернового соглашения", – говорится в сообщении.

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Также он добавил, что согласно договоренности в Вильнюсе, турецкий парламент как можно скорее рассмотрит вопрос членства Швеции в НАТО.

Черноморская зерновая инициатива

17 июля Россия вышла из зернового соглашения, однако они саботировали ее нормальную работу в течение всего срока действия этого договора.

С тех пор мировые лидеры ищут способы восстановления зернового коридора. В частности, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган летал на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи, чтобы обсудить вопрос зерновой сделки.

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