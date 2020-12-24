Закон позволит решить проблему с сокращением предложения на рынке кормов, которое возникло из-за неполноценной работы системы государственной регистрации кормовых добавок.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в раздел X «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О безопасности и гигиене кормов» с целью стабилизации рынка кормов» №1033-ІХ.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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"Этот закон позволит решить проблему с сокращением предложения на рынке кормов, которое возникло из-за неполноценной работы системы государственной регистрации кормовых добавок, и, как следствие, - избежать значительных экономических потерь для субъектов хозяйствования", - говорится в сообщении.

Согласно документу, в течение четырех лет разрешается ввоз в Украину и введение в оборот кормовых добавок без государственной регистрации в Украине, если они разрешены в ЕС и предназначены для производства кормов для непродуктивных животных.

Разрешение распространяется и на фасованные корма, изготовленные с использованием кормовых добавок, зарегистрированных в Евросоюзе, если такие корма происходят с мощностей, расположенных или в Украине, или в государствах - членах ЕС, или имеют разрешение на ввоз в ЕС.

Также в течение четырех лет со дня вступления в силу закона разрешаются производство, ввоз или пересылка на таможенную территорию Украины, оборот и использование готовых кормов, премиксов и кормовых добавок, зарегистрированных в соответствии с законом «О ветеринарной медицине», при условии наличия действительных регистрационных удостоверений, выданных на соответствующие готовые корма, премиксы или кормовые добавки.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Хронология событий

В январе 2020 года вступил в силу закон «О безопасности и гигиене кормов», который ввел новую систему регистрации кормовых добавок. Согласно ему, готовые корма могут производиться или ввозиться в Украину только с использованием добавок, зарегистрированных в Государственном реестре кормовых добавок. В то же время такой реестр не был создан.

До этого в Украине действовала система регистрации готовых кормов (регистрировалась каждая рецептура готового продукта, который импортируется или производится в Украине).

2 декабря Верховная Рада приняла закон, который позволяет разблокировать рынок кормов для животных в Украине.

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Автор: УНИАН