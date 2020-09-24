Будет снижена налоговая нагрузка на аграриев.

Снижение НДС с 20% до 14% стимулирует конкурентоспособность украинской агропродукции, ликвидацию схем уклонения от налогообложения, а также детенизацию значительной части экономики.

Об этом говорится в материале Газета.ua.

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Ставка НДС снижается, в том числе, на традиционные экспортные позиции — зерновые и масличные культуры. Пропорционально снижается сумма возмещения из бюджета экспортерам, а соответственно и риски потерь, связанные со злоупотреблениями с НДС.

«Если говорить о системе, как это повлияет на общую систему уплаты НДС в бюджет, то я вижу только в этом пользу: наконец «скрутки» при выращивании и в дальнейшем экспорте зерновых изменятся или вообще исчезнут. А это большие потери бюджета, которые сегодня мы имеем – до 20-25 миллиардов ежегодно из-за выращивания зерновых, которые находятся в тени, возмещается НДС из бюджета, который никем не оплачен», — объясняет народный депутат Нина Южанина.

Законопроект не приведет к потерям госбюджета, поскольку товары, на которые он распространяется, не реализуются конечному потребителю — фактическому плательщику НДС. В свою очередь аграрии будут нести меньшую налоговую нагрузку и смогут увеличить суммы оборотных средств.

«Снижение ставки НДС для аграрного сектора является одним из инструментов поддержки сельхозпроизводителей. Дальнейшая поддержка этого законопроекта и его реализация снизит налоговую нагрузку на производителей с/х продукции, что в свою очередь позволит уменьшить стоимость сырья для переработчиков такой продукции. Это будет способствовать повышению конкурентоспособности украинской агропродукции, ликвидации схем уклонения от налогообложения, а также выведению значительной части экономики из тени», — заявил министр экономики Игорь Петрашко.

Напомним, законопроект №3656 предлагает снизить НДС с 20% до 14% на отдельные категории сельхозпродукции: на крупный рогатый скот и живых свиней, цельное молоко, пшеницу, рожь, ячмень, овес, кукурузу, соевые бобы, сахарную свеклу, семена льна, сурепки, рапса, подсолнечника, семена и плоды других масличных культур.

Законопроект получил позитивную оценку налоговой и Минфина. Был поддержан крупнейшими аграрными ассоциациями и большинством парламентских фракций. 17 сентября проголосован в первом чтении.

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Автор: УНИАН