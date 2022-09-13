Августовские поставки свинины сократились после подорожания иностранной валюты на четверть в конце июля.

Украина в августе сократила импорт свинины втрое по сравнению с июлем этого года и августом прошлого.

Об этом сообщила Ассоциация "Свиноводы Украины" (АСУ).

Отмечается, что августовские поставки свежей, охлажденной и мороженой свинины существенно сократились после подорожания иностранной валюты на четверть в конце июля.

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"По предварительным оценкам, в течение прошлого месяца в Украину завезли 1,5 тыс. т свинины. Это более чем втрое уступает объемам импорта предыдущего месяца и показателям августа 2021 года", - сообщили в АСУ.

В ассоциации также отмечают, что кроме объемов импорта второй месяц подряд "проседает" и средняя цена килограмма импортируемой свинины. В частности, в августе средняя таможенная стоимость свинины составляла 1,91 долл. США/кг против 2,03 долл. США/кг в июле и 2,21 долл. США/кг в июне. При этом, только треть импортированного в августе поступило в пределах дополнительной квоты, поэтому завоз остальных облагался дополнительной 10-12% пошлиной.

Как констатируют аналитики АСУ, в сентябре темпы импорта не оживились.

"По состоянию на 11 сентября в Украину поступило 550 т свинины из стран ЕС, что в целом соответствует августовской импортной динамике. Сейчас отечественные импортеры могут завезти еще 1,2 тыс. т свинины без уплаты пошлины (по данным на 13 сентября), однако такая возможность распространяется лишь на отдельные свиные отруба на кости и полутуши", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, средняя розничная цена килограмма свинины в Украине в августе выросла на 6% против июльской отметки.

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