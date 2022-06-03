Все ингредиенты борща, кроме картофеля, подорожали в разной степени: от незначительных 7,7% до существенных 22,56%.

Порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, по состоянию на 3 июня стоит 95 грн, что на 16,09% дороже по сравнению с 24 февраля (81,84 грн).

Об этом свидетельствует обновленный "индекс борща" от экспертов Независимого экспертно-аналитического центра BRDO.

"Все ингредиенты борща, кроме картофеля, подорожали в разной степени: от незначительных 7,7% до существенных 22,56%. Больше всего выросла цена капусты (+22,56%). Далее по шкале подорожания - свинина (+22,31%), морковь (+18,08%) и свекла (+16,86%). Единственный овощ, цена которого уменьшилась — картофель (-20,11%). Несущественно подорожала сметана (+7,7%)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что цены на пищевые продукты значительно колеблются в зависимости от региона и даже торговой сети, ведь на сегодня около 30% стоимости продукции составляют именно логистические расходы, которые стремительно выросли из-за дефицита топлива, усложненные маршруты доставок и недостатка транспортных средств.

По мнению главного экономиста BRDO Юлии Корнеевой, сезонного снижения цен на овощи ждать не стоит.

"Остановка импорта овощей из-за рубежа, связанная с блокадой украинских портов, а также остановка поставок овощной продукции из восточных областей создает значительные дефициты на внутреннем рынке Украины, что влечет значительное инфляционное давление. Рост стоимости удобрений и их дефицит на рынке также не добавляют оптимизма", - отметила она.

Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков zakaz.ua по состоянию на 23 мая кастрюля красного борща объемом 3,5-4 л в среднем стоила 113 грн на 7% дороже, чем 23 февраля.

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