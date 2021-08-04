Украинские компании отныне снова могут экспортировать туда свою продукцию.

Япония со 2 августа сняла запрет на экспорт мяса птицы и яиц из Украины, который вводился в декабре прошлого года в связи с распространением в Украине патогенного гриппа птицы.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

Читайте такжеУкраина обновила абсолютный рекорд по экспорту курятины

Отмечается, что соответствующее решение Министерство сельского хозяйства, лесничества и рыболовства Японии приняло по результатам раундов переговоров с дипломатами МИД Украины и Госпродпотребслужбой.

"Мы не только создаем новые возможности экспорта для украинских компаний, но и восстанавливаем доступ на иностранные рынки, которые по тем или иным причинам закрывались. Такие решения о закрытии обычно принимаются быстро, а на то, чтобы убедить партнеров открыть рынок заново, нужны длительные усилия. Я рад, что нам удалось убедить японских партнеров в безопасности украинских продуктов и украинские компании отныне снова могут экспортировать свою продукцию", – цитирует пресс-служба министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу.

По информации МИД, ранее ограничения были отменены Иорданией, Сингапуром, Кыргызстаном и другими странами.

В ведомстве напомнили, что Украина восстановила статус страны, свободной от высокопатогенного гриппа птицы, в соответствии с Кодексом здоровья наземных животных Международного эпизоотического бюро.

Птичий грипп в Украине

20 января прошлого года ветеринары зафиксировали первый с 2017 года случай птичьего гриппа в Украине - на агропредприятии в Винницкой области. В результате специалисты уничтожили более 100 тыс. голов домашней птицы.

23 января Европейский Союз временно приостановил импорт из Украины мяса и мясной продукции из птицы в связи со вспышкой птичьего гриппа. Аналогичный запрет ввели еще более 10 стран.

Автор: Анна Бредихина