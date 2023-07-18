Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

На фоне одностороннего отказа со стороны России продлить действие зернового соглашения, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел переговоры с главой МИД страны-агрессора Сергеем Лавровым и генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Как сообщает Hurriyet Daily News, в ходе разговора обсуждалась сложившаяся ситуация и возможные пути ее решения. В частности, был поднят вопрос поставок украинского зерна на мировые рынки через турецкие проливы. Коммюнике турецкой стороны еще не опубликовано.

В то же время на сайте МИД РФ была предложена "альтернатива" зерновому коридору. "В качестве альтернативы "черноморской инициативе" министры рассмотрели иные варианты поставок зерна наиболее нуждающимся странам, не зависящие от подрывных действий Киева и его западных покровителей", - говорится в сообщении ведомства агрессора.

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Зерновой коридор

17 июля 2023 года Россия отказалась от продления "зернового соглашения". В тот же день страна-агрессор отозвала гарантии безопасности для зернового коридора.

17 июля 2023 года, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал встречу с главой МИД Турциии и заверил, что предпримаются шаги для решения вопроса с президентом РФ Владимиром Путиным, не дожидаясь августа.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал отказ РФ продлить сделку и озвучил порцию очередных угроз как в адрес Украины, так и в адрес ее сторонников.

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