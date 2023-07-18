Отмечается, что риторика России после отмены сделки и реакция ключевых игроков в других странах Евразии позволяют предположить, что расторжение сделки может быть не настолько окончательным, как заявлял Кремль.

Отказом от участия в зерновом соглашении президент России Владимир Путин безжалостно напомнил миру, что он способен причинить проблемы не только Украине, но и множеству других стран. Однако риторика России и реакции некоторых других стран позволяют предположить, что расторжение сделки все же не будет окончательным.

Как говорится в аналитической статье CNN, "зерновая сделка" стала "редким дипломатическим лучом света во время войны".

Какими могли быть мотивы России в отказе продления сделки

Как отмечает CNN, отказываясь продлевать сделку, Путин, похоже, пытается навязать Западу издержки в обмен на санкции, против российской экономики.

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"Он может предположить, что кризис продовольственной инфляции может помочь расколоть политическую поддержку в странах НАТО длительных и дорогостоящих усилий по спасению Украины. А нехватка зерна, от которой страдают ни в чем не повинные люди в развивающихся странах, может усилить международное давление, требующее прекращения войны путем переговоров", - говорится в статье.

Россия также оправдывала свой отказ от соглашения тем, что не получала своей доли выгоды. Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков намекнул, что Москва может разрешить возврат экспорта из украинских портов Черного моря, как только ее цели будут достигнуты. В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в письме Путину утверждал что в соответствии с соглашением торговля российским зерном достигла высоких объемов экспорта, а рынки удобрений приближаются полное восстановление с возвратом российского производства.

"Комментарии главы ООН укрепили мнение о том, что на данный момент Россия видит точку опоры в отказе продлевать сделку по черноморскому зерну", - отмечает CNN.

"Тем не менее риторика России после отмены сделки и реакция ключевых игроков в других странах Евразии позволяют предположить, что расторжение сделки может быть не настолько окончательным, как утверждает Кремль. Есть шанс, что Путин увидит в столкновении с зерном способ улучшить свое тяжелое положение", - говорится в статье.

Роль Турции в вопросе "зернового соглашения"

Такое решение России также может представлять собой "последний шахматный ход" в политической игре Путина и Эрдогана, указывает издание.

Отмечается, что Эрдоган завоевал авторитет и благодарность своих коллег-лидеров по НАТО и развивающихся стран за то, что выступил посредником в первоначальной сделке по зерну. Но в последние дни он разозлил Россию. В частности, Турция вернула группу захваченных украинских военачальников обратно в Украину. Эрдоган также поставил под угрозу свои отношения с Путиным, отказавшись от оппозиции вступлению Швеции в НАТО.

Таким образом, вполне возможно, что российский лидер мог нанести удар своему турецкому партнеру, сведя на нет его достижение, отмечает CNN.

В то же время, издание обращает внимание на то, что Эрдоган в понедельник назвал Путина своим "другом" и предположил, что российский лидер, возможно, захочет сохранить "гуманитарный мост" для открытия экспорта зерна.

"Если бы ему удалось каким-то образом добиться возврата к сделке, Эрдоган мог бы снова укрепить свое место в центре евразийской политики великих держав", - отмечают в CNN.

Кроме того, ослаблению зерновой блокады могут поспособствовать и попытки России расширить свое влияние в Африке

Выходом из зерновой сделки РФ может нанести ущерб своим собственным приоритетам, спровоцировав повсеместную нехватку продовольствия, тем более что большая часть украинского зерна используется в Мировой продовольственной программе для борьбы с голодом в Африке.

"Хотя прекращение зерновой сделки вызовет серьезные глобальные трудности, ее худшие последствия могут проявиться через несколько недель, так что у дипломатии есть время подействовать", - подытоживают в CNN.

Выход России из зернового соглашения - реакция других стран

В понедельник, 17 июля, Россия заявила, что выходит из зерновой сделки. Однако, как отметили в кремле, возобновление соглашение возможно при условии, если будут выполнены все требования России.

Президент Турции Эрдоган выразил желание продлить соглашение и заявил, что будет обсуждать этот вопрос с Путиным на встрече в августе.

В Китае также заявили о поддержке соглашения и выразили готовность приложить дипломатические усилия для обеспечения мировой продовольственной безопасности.

Также в ЕС обвинили Россию в том, что она использует продовольствие как оружие и призвали немедленно возобновить выполнение Черноморской зерновой инициативы.

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