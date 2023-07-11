Главную роль в этом может сыграть турецкий флот.

Последние действия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана говорят о том, что в конфликте Украины и России он всё же выбрал сторону цивилизованного мира. Более того, турецкий флот может стать определяющим фактором для разблокировки черноморских портов Украины без всяких "зерновых сделок", о чём в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан.

"Турецкие крейсера и подводные лодки в Чёрном море могут прикрывать ту же Одессу, Ольвию и порты Николаева, и это всё будет в рамках морского права. Если надо будет, то это можно всё протянуть через ООН. Турецкий флот мог бы разблокировать наши порты, которые должны работать на экономику Украины", - сказал он.

Свитан не питает иллюзий, что Эрдоган прежде всего блюдет свои интересы и интересы Турции, но ему сейчас выгодно работать всё-таки с Европой, потому что у турецкой экономики сейчас большие проблемы, особенно после мощнейшего землетрясения.

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"Ему выгодней всё-таки работать с Европой, там финансовые рынки, а впереди у Российской империи крах, и он это уже знает. Это всё-таки Восток, Восток - дело тонкое, они это чувствуют, все эти движения, дуновения, потому Эрдоган правильную для Турции занимает позиции, ну и для нас в том числе… Эрдоган сейчас может выступить в виде своего флота для восстановления справедливости по морскому праву, он может выполнять конкретные пункты морского права, прикрывать не только караваны, но и наши порты", - отметил эксперт.

Свитан отметил, что практически сразу после заключения "зерновой сделки" стало понятно, что Путин будет использовать это соглашение, как элемент террористического шантажа. Потому и не стоит удивляться, что во время сегодняшнего ночного обстрела оккупанты пытались поразить "шахедами" именно зерновые терминалы в Одесском регионе.

"Нам надо порты открывать. При чём тут зерно? Мы, помимо зерна, можем в десять раз больше всего вывозить и торговать, восстанавливать свою экономику и создавать рабочие места. Металл, масло, много всего мы можем вести. Прикрывать это можно международным правом, не договариваться с террористом о чём-то, а конкретно прикрываться и дальше останавливать его движение по миру - останавливать через игнорирование морского права все движения российских грузов, вплоть до того, что можно арестовывать под репарации и контрибуции", - добавил он.

Зерновая сделка - последние действия Турции

В субботу, 8 июля, в Украину вернулись легендарные командиры, которые защищали завод "Азовсталь" Мариуполе. Денис "Редис" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламарь, Олег Хоменко, Сергей "Волына" Волынский и Денис Шлега после обмена с РФ в сентябре 2022 года находились в Турцию под протекцией Эрдогана. Изначально предполагалось, что защитники "Азовстали" не попадут в Украину до полномасштабной войны, но турецкий лидер дал добро на их возвращение, не уведомив Кремль.

Несколько дней спустя Эрдоган призвал Европейский союз открыть дорогу для Анкары на вступление в ЕС. Судя по всему, он хочет обменять это на положительное голосование турецкого парламента по поводу одобрения заявки Швеции на вступление в НАТО.

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