Посевная в Украине продолжается.

В Украине засеяно яровыми культурами 78% от показателей прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

"Посевная в Украине продолжается. Яровой пшеницы посеяно 98,5% от показателей прошлого года. Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Полтавская, Николаевская, Ривненская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская и Черновицкая области закончили посевную яровой пшеницы. В целом сев яровых зерновых и зернобобовых культур завершена на 78% от показателей прошлого года", - говорится в сообщении.

В частности, 10 областей увеличили площади посева яровой пшеницы от 5% до 10%.

Отмечается, что на 26 мая прогнозируемые площади посева основных яровых сельскохозяйственных культур под урожай 2022 года на контролируемой Украиной территории составляют 14 158,5 тыс. га, что на 2 757,8 тыс. га меньше показателя прошлого года (16 916,3 тыс. га).

По данным Минагрополитики, всеми категориями хозяйств посеяно: яровой пшеницы 189,3 тыс. га; ярового ячменя 928,4 тыс. га; ярового рапса 31,7 тыс. га; овса 156,9 тыс. га; гороха 125,9 тыс. га; гречихи 57,7 тыс. га; проса 41,3 тыс. га; кукурузы 4 405 тыс. га; сахарной свеклы 182,1 тыс. га; подсолнечника 4 267,9 тыс. га; сои 1 151,7 тыс. га; картофеля 1 106,9 тыс. га.

Ситуация с зерновыми:

Украина в 2021 году завершила сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом в более 106 млн тонн.

20 мая 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинские аграрии несмотря на войну с Российской Федерацией провели достаточно успешную посевную кампанию и засеяли яровыми культурами 10 млн га.

21 мая 2022 года в Кабмине сказали, сколько своего зерна хватит Украине в 2022 году.

По данным Минагрополитики, посев озимых культур на зерно под урожай 2022 года проведен на площади 7,7 млн га – озимой пшеницы и тритикале посеяно 6,5 млн га; ячменя – 1 млн га; ржи – 159 тыс. га.

27 мая Украинский клуб аграрного бизнеса прогнозировал, что в 2022 году Украина может собрать около 66 млн тонн зерновых и масличных культур.

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