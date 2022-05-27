В частности прогнозируется совокупный урожай зерновых в 2022 году объемом около 50,4 млн тонн.

В 2022 году Украина может собрать около 66 млн тонн зерновых и масличных культур.

Такой прогноз предоставили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

Согласно их оценке, в 2022 году украинские аграрии могут собрать следующий урожай зерновых культур: пшеница – 18 млн т (2021 г. – 32,2 млн т); кукуруза – 25,7 млн т (2021 г. – 42,1 млн т); ячмень – 5,2 млн т (2021 г. – 9,4 млн т); другие зерновые культуры – 1,4 млн т (2021 г. – 2,3 млн т). То есть совокупный урожай зерновых в 2022 году составит около 50,4 млн тонн по сравнению с 86 млн тонн в 2021 году.

По прогнозу аналитиков, в 2022 году урожая масличных культур можно ожидать на уровне: подсолнечник – 10,6 млн т (в 2021 г. – 16,4 млн т); соя – 3,0 млн т (в 2021 г. – 3,5 млн т); рапса – 2,7 млн т (в 2021 г. – 2,9 млн т).

По словам эксперта УКАБ Светланы Литвин, валовой сбор будет уменьшен как за счет посевных площадей, так и за счет урожайности.

Отмечается, что уменьшение посевных площадей произошло вследствие частичной оккупации российскими войсками части территорий Украины, территориальной близости к боевым действиям и невозможности осуществления посева из-за заминированных полей и поврежденной материально-технической базы на освобожденных территориях.

В то же время, как сообщила Литвин, и урожайность ожидается ниже на 10% от средних показателей из-за несоблюдения всех технологических процедур.

"Аграрии из-за невозможности осуществлять дальнейший экспорт и снижения цен на основные культуры на внутреннем рынке не имеют достаточно средств для закупки удобрений, СЗР и других составляющих высокой урожайности. Исключение составляют разве что озимые культуры, которые успели подпитать на большинстве территорий до начала войны и там ожидается снижение урожайности на 5%. Да и состояние озимых культур сейчас хорошее", - добавила эксперт.

Ситуация с зерновыми:

Украина в 2021 году завершила сбор зерновых, зернобобовых и масличных культур рекордом в более 106 млн тонн.

20 мая 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинские аграрии несмотря на войну с Российской Федерацией провели достаточно успешную посевную кампанию и засеяли яровыми культурами 10 млн га.

21 мая 2022 года в Кабмине сказали, сколько своего зерна хватит Украине в 2022 году.

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