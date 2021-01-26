По словам Бахматюка, подорожание, в первую очередь, будет обусловлено мировой ресурсной инфляцией, что приводит к поднятию цен на зерновые - основу комбикормовой продукции

Владелец агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олег Бахматюк прогнозирует подорожание продукции животноводства – яиц, мяса курицы, свинины, говядины - на около 30% в течение следующих нескольких месяцев.

Об этом он рассказал в интервью УНИАН.

"В целом, вся продукция переработки может подорожать плюс-минус на 30 процентов, исходя из объективных показателей. Это я учитываю стабильные экономические факторы, которые будут в мире в течение следующих двух-трех месяцев, как экономический эксперт", - сказал он.

По словам Бахматюка, подорожание, в первую очередь, будет обусловлено мировой ресурсной инфляцией, что приводит к поднятию цен на зерновые - основу комбикормовой продукции, которая является важной составляющей в себестоимости производства мяса.

"Я думаю, что сырье – кукуруза, пшеница и подсолнечный или соевый жмых - в течение следующих месяцев подорожает на 20-30 процентов. Комбикорм в структуре себестоимости производства яиц составляет около 75 процентов, мяса курицы - 76 процентов, свинины – 72 процента, говядины – 80 процентов", - отметил он.

Бахматюк добавил, что кроме объективных экономических факторов на цену мяса также будет влиять политический фактор, обусловленный давлением руководства Национального антикоррупционного бюро на "Укрлендфарминг", который является одним из ключевых производителей яиц в Украине. В связи с тем, что в результате преследования НАБУ агрохолдинг остановил работу 37 своих фабрик, общий объем производства яиц в Украине уменьшится. Как следствие, цены на эту продукцию вырастут еще больше.

"Если посмотреть в ракурсе производства яйца – мы важный игрок на этом рынке. Наша продукция занимает около 25 процентов в структуре всего промышленного производства яйца в Украине... И теперь, кроме очевидных внешних факторов, на цены будет влиять и то, что репрессивный орган уничтожает одного из крупнейших производителей в стране", - пояснил Бахматюк.

Справка УНИАН. "Укрлэндфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством и производством мяса. В состав компании входят зернохранилища, птицефабрики, мясокомбинаты, фермы по выращиванию кур-несушек, семенные заводы, комбикормовые заводы, селекционные хозяйства, завод по производству яичных продуктов.

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Автор: УНИАН