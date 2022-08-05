Судно идет под загрузку зерном, гаранты договоренностей – Турция и ООН - подтвердили возможность захода судна в порт Черноморска.

При реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания завтра, 6 августа, ожидается прибытие в порт "Черноморск" первого судна под погрузку.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Александра Кубракова.

"Судно FULMAR S – это первое с момента полномасштабного вторжения России судно, которое заходит в наш порт под погрузку. Гаранты договоренностей – Турция и ООН подтвердили возможность захода судна в порт Черноморска. Планируем оперативную загрузку судна и отправку его в порт назначения", - отметил он.

Согласно сообщению, конечный пункт назначения судна после загрузки – порт "Искендерун" в Турции.

По словам министра, Украина готова обеспечивать способность портов "обрабатывать" не менее 100 судов в месяц.

Кубраков сообщил, что на сегодня еще 13 судов ждут отправки из украинских портов.

"Рассчитываем, что с помощью гарантов Инициативы в ближайшее время сможем экспортировать три и более миллионов тонн агропродукции из портов "Одесса", "Черноморск", "Южный" на месяц", – прокомментировал министр.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

В рамках реализации договоренностей с грузом украинской кукурузы уже было отправлено 4 судна - они перевозят более 80 тыс. тонн кукурузы.

Прибытие первого судна RAZONI в конечный пункт назначения – порт Триполи в Ливане – ожидается 7 августа.

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