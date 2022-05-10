По словам министра АПК, как только с конца июля некоторые страны не увидят большого нового потока зерна из украинских портов, там начнется паническое настроение.

Цены на мясо и яйца во многих странах мира в ближайшее время могут вырасти на 20-30%.

Об этом министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский заявил на брифинге.

"Последствия вооруженной агрессии России на продовольственную безопасность мира понятны и очевидны. Другой вопрос в том, что их еще до конца не почувствовали, потому что есть еще сформированные резервы. Некоторые страны, такие как Китай, в прошлом году формировали значительно большие резервы, чем в другие времена. Другие страны, например Северной Африки и Ближнего Востока, имеют определенные запасы зерна, но только до нового урожая", – отметил он.

По его словам, как только с конца июля некоторые страны не увидят большого нового потока зерна из украинских портов, там начнется паническое настроение, потому что это будет для них критично, учитывая, что переплаты на рынке есть уже сейчас, но пока они не столь болезненны.

Сольский добавил, что дефицит украинского зерна уже отражается на всех продуктах питания в любой стране мира.

"Я думаю, что это почувствуют даже те страны, которые об этом раньше никогда не задумывались. Ведь зерно нужно для получения многих продуктов, в частности мяса и яйца, поэтому цены на них в ближайшее время могут вырасти на 20-30%", - подчеркнул министр.

Ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что блокирование экспорта украинской аграрной продукции уже приводит к росту цен на продовольствие в мире.

Зеленский отметил важность недопущения продовольственного кризиса в мире, который может быть вызван агрессивными действиями России, поскольку российские военные корабли в Черном море блокируют проход торговых судов в украинские порты.

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