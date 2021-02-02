Также вероятно подорожание мяса.

В Украине весной текущего года могут подорожать зерновые, овощи и фрукты, а инфляция в этот период составит 7-8%.

Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" со ссылкой на советника по стратегическому развитию Владимира Лапу.

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"Мы считаем реалистичными прогнозы Нацбанка по повышению инфляции до 7-8% весной с уменьшением темпов инфляции летом. Прежде всего может подорожать зерновая группа, вероятен и краткосрочный сезонный рост цен на овощи и фрукты, который традиционно происходит весной", - отметил эксперт.

По словам Лапы, ранее в Украине уже произошло серьезное подорожание яиц, поэтому их стоимость в дальнейшем существенно повышаться не будет. В то же время эксперт не исключает подорожания мяса на 5-10% вследствие подорожания кормов.

Прогноз НБУ

Национальный банк в январе пересмотрел прогноз роста инфляции в 2021 году в сторону повышения с 6,5% до 7%.

Подорожание продуктов

В Украине с начала 2021 года начали расти цены на белокочанную капусту.

31 января 2021 года украинская ассоциация поставщиков торговых сетей прогнозировала, что в украинских магазинах вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия.

В декабре 2020 года на украинских рынках выросли цены на картофель.

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Автор: Анна Нагорная