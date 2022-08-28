С марта удалось перевезти через дунайские порты более 4 млн тонн зерна — это больше, чем всеми другими видами транспорта.

На Одесщину в направлении дунайских портов за сутки прошло рекордное с 24 февраля количество судов. В частности, через устье Быстрое судового хода Дунай-Черное море прошло 7 судов, а через румынский канал Сулина - 4.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Отмечается, что 27 августа в направлении украинских дунайских портов (Измаильского, Ренийского и Усть-Дунайского) через устье Быстрое и румынский канал Сулина прошли 11 судов общим объемом 45 тыс. тонн.

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"Это рекордный показатель с 24 февраля, начала полномасштабного вторжения России", - говорится в сообщении.

В частности, через устье Быстрое судового хода Дунай – Черное море прошло 7 судов, а через румынский канал Сулина — 4. По словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, с марта уже удалось перевезти через дунайские порты более 4 млн тонн зерна - сейчас это больше, чем всеми остальными видами транспорта.

По его словам, эта динамика увеличения существенная. Если в марте порты обрабатывали на экспорт только 16,5 тыс. тонн агропродукции, то уже в июле показатель составил почти 1,4 млн тонн.

Также Кубраков сообщил, что сейчас Мининфраструктуры работает над усовершенствованием экспортной логистики на Дунае, в частности над беспрепятственным сообщением между портами железнодорожными путями, в том числе обеспечивая прямое железнодорожное сообщение.

"При условии системных инвестиций и выполнения программы по модернизации портов на Дунае возможно увеличить их мощность до 25 млн тонн грузов в год. Кстати, уже стартовал совместный проект Министерства инфраструктуры и ЕБРР по исследованию экспортной логистики в Бессарабии. За два месяца мы получим предложения для планирования государственных, государственно-частных и частных инвестиций, международных проектов и проектов за средства международных финансовых организаций", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в начале июля устье быстрое судового хода Дунай-Черное море стало доступным для прохода судов, которые перевозят украинскую агропродукцию. Это произошло благодаря освобождению Вооруженными силами Украины острова Змеиный. До этого заход в украинские дунайские порты был возможен исключительно через канал Сулина, который пролегает по территории Румынии.

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