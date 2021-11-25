Украинские фермеры начали стремительно повышать цены на столовую свеклу, которая является одним из основных составляющих так называемого "борщевого набора".
Как сообщают эксперты проекта EastFruit, подорожание произошло из-за ограниченного предложения свеклы на рынке, поскольку многие производители заложили ее в овощехранилища, чтобы продать весной по максимальной цене.
"Однако повышение цен не прошло незамеченным, и рост цен на свеклу при высоком спросе сразу спровоцировал импорт. Уже на текущей неделе на украинском рынке появились первые партии столовой свеклы из соседней Польши", – говорится в сообщении.
Читайте такжеЦена на сало в Украине "зашкаливает" : стали известны причины (видео)По словам аналитиков, оптовые цены на украинскую свеклу за неделю возросли примерно в 1,5 раза и составляют 9-12 грн/кг.
В то же время польская свекла стоит 8-8,5 грн/кг и не уступает по качеству отечественной.
"Если украинские фермеры будут и дальше воздерживаться от продаж свеклы, большинство ключевых игроков рынка не исключает, что импорт данного корнеплода из Польши может резко возрасти уже со следующей неделе", – отметили эксперты.
Ранее стало известно, что потребительская инфляция в Украине в октябре в годовом выражении по сравнению с октябрем 2020 года составила 10,9%, незначительно замедлившись с 11% в сентябре.