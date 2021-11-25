Польская свекла в Украине стоит дешевле, чем отечественная, отметили эксперты.

Украинские фермеры начали стремительно повышать цены на столовую свеклу, которая является одним из основных составляющих так называемого "борщевого набора".

Как сообщают эксперты проекта EastFruit, подорожание произошло из-за ограниченного предложения свеклы на рынке, поскольку многие производители заложили ее в овощехранилища, чтобы продать весной по максимальной цене.

"Однако повышение цен не прошло незамеченным, и рост цен на свеклу при высоком спросе сразу спровоцировал импорт. Уже на текущей неделе на украинском рынке появились первые партии столовой свеклы из соседней Польши", – говорится в сообщении.

Читайте такжеЦена на сало в Украине "зашкаливает" : стали известны причины (видео)По словам аналитиков, оптовые цены на украинскую свеклу за неделю возросли примерно в 1,5 раза и составляют 9-12 грн/кг.

В то же время польская свекла стоит 8-8,5 грн/кг и не уступает по качеству отечественной.

"Если украинские фермеры будут и дальше воздерживаться от продаж свеклы, большинство ключевых игроков рынка не исключает, что импорт данного корнеплода из Польши может резко возрасти уже со следующей неделе", – отметили эксперты.

Ранее стало известно, что потребительская инфляция в Украине в октябре в годовом выражении по сравнению с октябрем 2020 года составила 10,9%, незначительно замедлившись с 11% в сентябре.

Автор: Алёна Кириченко