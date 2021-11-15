Годовая потребительская инфляция немного снизилась - до 10,9% в октябре с 11% в сентябре.

Пиковые показатели инфляции уже, вероятно, пройдены в сентябре, однако вряд ли темпы роста цен замедлятся до однозначных показателей к концу 2021 года.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

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"Пиковые показатели инфляции уже, вероятно, пройдены в сентябре, однако вряд ли темпы роста цен замедлятся до однозначных показателей к концу 2021 года. Шансы на возврат инфляции к целевому диапазону НБУ на уровне 5% +/-1% до конца 2022 года также невелики. Это порождает аргументы в пользу нового повышения учетной ставки НБУ на 0,5% (с текущих 8,5%) в декабре или удержания учетной ставки по крайней мере на текущем уровне более длительный период – предположительно, до конца третьего квартала 2022 года", - прогнозируют аналитики компании.

Согласно сообщению, годовая потребительская инфляция немного снизилась - до 10,9% в октябре с 11% в сентябре, в то же время базовая инфляция ускорилась до 7,6% г/г с 7,4% г/г в сентябре, подтвердив, что инфляционное давление остается высоким. Индекс цен производителей стремительно вырос до уровня 57,2% главным образом из-за высоких цен на газ и электроэнергию.

Как отмечают эксперты, октябрьский показатель роста потребительских цен свидетельствует о сохранении высокого инфляционного давления, обусловленного набором факторов как со стороны предложения, так и спроса. Несмотря на то, что потребительская инфляция притормозила благодаря административному регулированию тарифов, базовая инфляция и скачок цен производителей свидетельствуют, что риски остаются, и понадобится еще несколько месяцев для того, чтобы инфляция начала уверенно замедляться.

Потребительская инфляция в Украине:

Потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года - составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.

Потребительская инфляция в Украине в сентябре в годовом выражении - по сравнению с сентябрем 2020 года - составила 11%, увеличившись с 10,2% в августе и июле.

Кабинет министров прогнозировал замедление инфляции до 6,2% на конец 2022 года.

Потребительская инфляция в Украине в октябре в годовом выражении - по сравнению с октябрем 2020 года - составила 10,9%, незначительно замедлившись с 11% в сентябре.

Автор: Екатерина Жирий