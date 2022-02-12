С начала февраля 2022 года в Украине цена сала взлетела до отметки 165 грн/кг.

С начала февраля в Украине значительно подорожало сало, поднявшись до отметки 165 грн/кг.

По сравнению с январем 2022 года сало выросло в цене на 12,03 грн/кг. Тогда оно стоило 152,97 грн/кг. Об этом сообщает "Минфин".

С 2017 года сало подорожало почти в два раза. В феврале 2017 года средняя цена сала составляла 77-80 грн/кг.

Также выросло в цене и сало соленое. По сравнению с январем 2022 года, оно подорожало на 2,07 грн – с 195,23 грн/кг до 197,3 грн/кг.

Как менялась стоимость сала за последние 6 месяцев:

август-2021 – 131,49 грн/кг;сентябрь-2021 – 132,5 грн/кг;

октябрь-2021 – 135,29 грн/кг;

ноябрь-2021 – 137,29 грн/кг;

декабрь-2021 – 148,36 грн/кг;

январь-2022 – 152,97 грн/кг;

февраль 2022 - 165 грн/кг.

Цены на мясо в Украине: