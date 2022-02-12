С начала февраля в Украине значительно подорожало сало, поднявшись до отметки 165 грн/кг.
По сравнению с январем 2022 года сало выросло в цене на 12,03 грн/кг. Тогда оно стоило 152,97 грн/кг. Об этом сообщает "Минфин".
С 2017 года сало подорожало почти в два раза. В феврале 2017 года средняя цена сала составляла 77-80 грн/кг.
Также выросло в цене и сало соленое. По сравнению с январем 2022 года, оно подорожало на 2,07 грн – с 195,23 грн/кг до 197,3 грн/кг.
Как менялась стоимость сала за последние 6 месяцев:
август-2021 – 131,49 грн/кг;сентябрь-2021 – 132,5 грн/кг;
октябрь-2021 – 135,29 грн/кг;
ноябрь-2021 – 137,29 грн/кг;
декабрь-2021 – 148,36 грн/кг;
январь-2022 – 152,97 грн/кг;
февраль 2022 - 165 грн/кг.
Цены на мясо в Украине:
- Цены на куриное филе, говядину и свинину в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно.
- В октябре 2021 года в Украине цены на говядину взлетели до годового максимума. В частности, в Киеве средняя цена на говядину колебалась от 130 гривен за килограмм фарша, до почти 400 гривен за килограмм стейка.
- Эксперты прогнозировали, что цены на мясо в Украине могут взлететь вдвое.
- В ноябре 2021 года килограмм свинины продавали в среднем по 131 гривне.
- По состоянию на 16 ноября 2021 года на одном из рынков Киева генеральское сало стоило 350 гривен за килограмм, обычное сало – 170 грн.
- По состоянию на 13 декабря 2021 года, на фоне заоблачных цен импорт свинины в Украину превысил экспорт в 10 раз.
- По состоянию на начало декабря 2021 года количество свиней в сельскохозяйственных предприятиях Украины составило 3,61 млн гол, что на 1,1% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.
- По итогам 2021 года в Украине выросли закупочные средние цены на мясо.
- По состоянию на 14 января 2022 года средняя цена свинины в живой массе составила 48,5 грн/кг, что на 2,5% ниже, чем в прошлом.
- По состоянию на 4 февраля 2022 года средняя цена свинины живой массой уменьшилась на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей и составила 43,7 грн/кг.