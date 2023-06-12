Большая часть плавучих остатков растений затоплена вместе с матрасами и подушками.

В Одессе шторм смывает на дно органику и мусор, которые прибило из-за теракт на Каховской ГЭС.

О своих наблюдениях рассказал руководящим общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский. Он отмечает, что поражен "поведением" Черного моря, которое ведет себя словно оскорбленный человек.

По словам эколога, он более 30 лет живет в Одессе, но никогда не видел такого моря. "Шквальный юго-западный ветер с очень хлесткой волной. Море будто на всех обиделось и решило забрать с берега и частично перемолоть всю органику и мусор. Что я могу сказать... ему это частично удалось. Такое направление ветра способствовало "замыканию" плавучей органики и мусора в Одесском заливе", - рассказал Балинский.

Он объясняет, что сильная "хлопающая" волна способствовала тому, что большая часть плавучих остатков растений теперь затоплены на дне. Также на поверхности стало значительно меньше бутылок и тому подобное.

"По количеству затопленных матрасов и подушек, Одесский залив теперь" самый комфортный" в мире, ну, а коли так, то и для орчатины на дне еще места достаточно...", - говорит Балинский.

По его словам, в то же время мощный нагонный ветер пригнал воду из открытого моря и несколько поднял его соленость. Однако, интенсивный болотный цвет свидетельствует, что соленость увеличилась незначительно.

Определенными положительными изменениями можно назвать резкое снижение температуры, уменьшающее вероятность интенсивного цветения водорослей - фитопланктона и цианобактерий. Но, скорее всего, из-за всех этих катаклизмов в ближайшее время очень плохо отразятся на животных, которых прибило к одесскому побережью из-за искусственного наводнения, вызванного терактом.

"Бедные лягушки и тритоны чувствуют себя очень плохо. Думаю, что в ближайшее время в заливе погибнут все амфибии и большая часть пресноводной рыбы", - говорит эколог.

Теракт на Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС. Теракт, который захватчики готовили длительное время, они совершили на временно оккупированной части Херсонской области.

Из-за подрыва дамбы произошел искусственный наводнение, который поглотил населенные пункты, тысячи гектаров заповедных земель и тому подобное. Обломки, трупы животных, мусор течением несет в Одесчину, зо привело, в том числе к опреснению Черного моря.

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