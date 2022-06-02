В Украине с начала недели резко выросли отпускные цены на столовая свекла.
Об этом сообщили аналитики портала East-fruit.
Отмечается, что на сегодняшний день продажи свеклы ведутся по 18-25 грн/кг, что в среднем на 38% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
"Основной причиной такого "всплеска" на рынке свеклы является существенное сокращение предложения данного корнеплода из украинских хозяйств. Большинство фермеров уже успели реализовать все имеющиеся объемы. Запасы же в остальных хозяйствах, по словам производителей, также практически исчерпаны", - говорится в сообщении.
По словам экспертов, основное предложение столовой свеклы на украинском рынке на сегодняшний день составляет импортная продукция производства Польши. Так, из-за удорожания топлива и соответственно логистики, цены на импортную свеклу также выросли.
Вместе с тем на данный момент цена на свеклу в Украине уже в среднем вдвое выше, чем в начале июня 2021 года.
Как сообщал УНИАН, по данным аналитиков, за три месяца войны стоимость борщевого набора в Украине выросла на 7%.
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