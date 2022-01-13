Ассоциация ритейлеров Украины призывает правительство отложить введение в действие предельной наценки на социально важные товары в связи с отсутствием достаточного времени на внедрение новшеств.

Представители розничной торговли отметили, что в связи с введением Кабинетом министров предельной наценки на социально важные продукты питания, продажа таких товаров может временно приостановиться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в Ассоциации ритейлеров Украины.

Ритейлеры подчеркнули, что введение предельной наценки на батон и масло подсолнечное уже вызвало кризисную ситуацию в сфере розничной торговли, ведь субъекты хозяйствования не имели возможности заранее подготовиться к таким изменениям, а также получить дополнительные разъяснения относительно порядка ценообразования на такие продукты.

"Расширение же данного перечня товаров еще на девять видов продуктов питания, что может в целом составлять до нескольких сотен позиций товаров в магазине, может привести к приостановке реализации указанных продуктов питания до момента отладки всех процессов и четкого понимания порядка их ценообразования", - отмечается в сообщении.

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Отмечается, что принятые правительством изменения непосредственно будут влиять на деятельность ритейлеров, однако у них нет достаточно времени, чтобы адаптироваться к нововведениям.

"Проект постановления не предусматривает переходного периода для его внедрения, что предоставило бы возможность отрасли ритейла подготовиться к изменениям в регулировании, а также предоставить свои предложения представителям власти", - отметили в ассоциации.

"Ассоциация ритейлеров Украины призывает правительство отложить введение в действие таких изменений в связи с отсутствием достаточного времени для их внедрения и непониманием бизнеса четкого механизма ценообразования. Также просим представителей правительства провести совещание с представителями розничного рынка пищевых продуктов для обсуждения эффективности такого регулирования", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в конце 2021 года запретил устанавливать торговую наценку более 10% на хлеб ржано-пшеничный и батон.

12 января 2022 года в этот перечень добавили еще 9 продуктов питания - крупу гречневую, сахар-песок, муку пшеничную высшего сорта, вермишель из муки пшеничной высшего сорта, молоко пастеризованное жирностью 2,5% (в пленке), масло подсолнечное, яйца куриные категории С1, птицу (тушку куриную), масло сливочное с жирностью 72,5%.