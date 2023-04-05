Спрос на данную продукцию достаточно невысок.

Сейчас украинские фермеры предлагают к продаже белокочанную капусту урожая 2022 года по 15-18 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. По словам участников рынка, отечественные производители сегодня спешат распродать запасы продукции старого урожая до того, как ранняя капуста начнет массово поступать в продажу и давление на рынке усилится.

Понижательный ценовой тренд участники рынка связывают со стремительным ухудшением качества капусты в местных хозяйствах вследствие длительного хранения. При этом спрос на данную продукцию достаточно невысок, что также оказывает давление на цены в данном сегменте.

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Эксперты отметили, что белокочанная капуста на сегодня в Украине предлагается к продаже в среднем на 18% дешевле, чем год назад. Аналитики проекта не исключают, что данная продукция и дальше будет дешеветь по мере снижения ее качества в украинских хозяйствах.

Последние продовольственные прогнозы

Как сообщал УНИАН, по подсчетам Института аграрной экономики, в 2023 году традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на украинскую семью из четырех человек в около 1208,78 грн, то есть на 24,4% дороже, чем в прошлом году, когда такой же набор продуктов стоил 972 грн.

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