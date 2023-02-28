Повышать цену на качественную капусту украинским производителям позволяет сокращение предложения из необорудованных хранилищ.

Сегодня украинские производители предлагают к продаже белокочанную капусту от 12 до 18 грн/кг, что в среднем в 2 раза дороже, чем неделей ранее.

Как сообщает аналитическая платформа EastFruit, повышать цену на качественную капусту украинским производителям позволяет сокращение предложения из необорудованных хранилищ. Также поддержку ценам оказывает повышение спроса со стороны оптовых компаний.

По словам производителей, погодные условия текущего сезона пагубно сказались на урожайности и качестве капусты.

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На сегодня, по подсчетам аналитиков, стоимость белокочанной капусты в Украине уже достигала уровня цен в аналогичный период прошлого года. При этом местные фермеры планируют и дальше предпринимать попытки повысить отпускные цены в этом сегменте. Свои намерения они объясняют все большим спросом на эту продукцию, который и является главной причиной подорожания.

Цены на овощи в Украине

Как сообщал УНИАН, в августе 2022 года белокочанная капуста стоила в среднем в 6 раз дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Тем временем, в Украине началась продажа огурцов из местных теплиц, однако их стоимость выше импортируемых. Но объемы тепличного огурца на украинском рынке все равно пока недостаточны, чтобы удовлетворить текущий спрос.

Вместе с тем, из-за подорожания спрос на импортные огурцы на рынке Украины постепенно ослабевал, однако импортеры продолжают повышать цены в данном сегменте.

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