Наиболее дорогими составляющими пасхальной корзины традиционно остаются мясные продукты.

В Украине за год пасхальная корзина подорожала на четверть. Стоимость основной составляющей пасхальной корзины – куличи домашней выпечки.

Как сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики", традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на украинскую семью из четырех человек около 1208,78 грн, то есть на 24,4% дороже, чем в прошлом году, когда такой же набор продуктов стоил 972 грн.

"Стоимость основной составляющей пасхальной корзины – куличи домашней выпечки по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) – составит 169,88 грн за 1 кг, что на 26,8% больше стоимости кулича 2022 года. Это обусловлено резким ростом цен на основные составляющие: яйца (+92%), сахар (+20,5%), масло сливочное (21,9%) и изюм (+16,7%)", – пояснил директор научного центра Юрий Лупенко.

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По его словам, цены на муку и дрожжи остались на прошлогоднем уровне.

В магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется еще дороже, ведь его цена зависит от составляющих и отделки выпечки.

"В 2023 году, в отличие от предыдущих лет, цена на яйца выросла на рекордные 92% и составляетв среднем 68,15 грн (65-75 грн за десяток), тогда как цены на остальные составляющие праздничной корзины выросли на 9,4%-38,4% по сравнению с уровнем цен начала апреля 2022 года", – подчеркнул эксперт.

Как отметил Лупенко, самыми дорогими составляющими пасхальной корзины традиционно остаются мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) – 175 грн (340-400 грн за 1 кг), буженина (0,5 кг) – 219,50 грн (425-459 грн за 1 кг). Подорожало и сало (0,5 кг) – до 110 грн из расчета 210-300 грн за 1 кг. По сравнению с 2022 годом стоимость буженины увеличилась на 31%, домашней колбасы – на 9,4%, а сала – на 38,4%.

Вместе с тем среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за твердый сыр (0,5 кг) – 189,50 грн (375-457,50 грн за 1 кг), за сливочное масло (0,5 кг) – 171,25 грн (68,50-72,38 грн за пачку 200 г), за мягкий сыр (0,5 кг), который обойдется в 87,50 грн (30-38 грн за пачку 200 г).

В то же время цена хрена (250 г) составит 16 грн (14-22 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих, также символичной является стоимость соли (100-150 г) – 2 грн.

"В случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино, – ее стоимость вырастет до 1463,28 грн. Это на 20,9% превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава в 1210 грн", – отметил эксперт.

Он пояснил, что такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных овощей. Ведь по сравнению с 2022 годом цена на овощи выросла на 1,1-25%: томаты тепличные (0,5 кг) – до 48 грн (85-100 грн за 1 кг), огурцы (0,5 кг) – до 75 грн (140-165 грн за 1 кг). Цена на яблоки зависит от сорта и выросла в среднем на 15% – 11,5 грн за 0,5 кг (20-27 грн за 1 кг).

Вместе с тем за бутылку церковного вина "Кагор" придется заплатить в среднем 120 грн (80-135 грн за бутылку).

Пасхальная корзина во время войны

Пасхальная корзина в Украине в 2022 году подорожала на четверть. Наибольший рост цен был зафиксирован на мясные продукты. Средняя стоимость пасхальной корзины в Украине в условиях военного положения в 2022 году составила 972 грн, что на 191 грн (24,6%) дороже, чем в прошлом году.

27 марта 2023 года член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин заявил о том, что в этом году рост цен на продукты пасхальной корзины ожидается на уровне 10%. По словам эксперта, на мясо и яйца стоит ждать повышения цен на 5-7%, на сыр – на 3-5%.

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