Самые низкие цены на ягоду сейчас на оптовых рынках, самые высокие - в супермаркетах.

В Украине снижаются цены на виноград, а спрос на него ниже, чем был в прошлом году.

Об этом говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

На рынке ягода стоит около 70 гривень, в супермаркете дороже - до 100. Оптовые рынки в соответствии предлагают цены ниже - около 25 гривень за килограмм "белого" винограда, "черный" - дороже, до 27 гривень.

По словам экономиста Олега Пендзина, спад цен произошел из-за небольшого уровня потребления винограда: по сравнению с другими фруктами и ягодами он является достаточно дорогим.

Еще одной причиной называют большую конкуренцию.

"Несмотря на то, что были произведены большие затраты на выращивание этого урожая, а цена, которая предлагается рынком, не перекрывает их прямой себестоимости. Они несут убытки", - говорит эксперт.

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Из-за того, что год был дождливым и не очень теплым, некоторые виноградники имели проблемы с болезнями. Впрочем, их удалось одолеть. "Год был очень дождливый и не очень теплый. У нас на винограднике были проблемы с болезнями. Виноград немного заболел, но удалось сохранить урожай и гроздья наполняются", - говорит он.

Украинский виноград считают очень качественным и полезным. Употреблять его советуют в меру - не более 20 граммов в день. Несмотря на наличие витаминов виноград является достаточно калорийным.

Детали узнавайте из сюжета:

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Автор: Юрий Годован