Арбузов в регионе в этом году уродилось втрое больше, чем обычно.

В Херсонской области фермеры в отчаянии выбрасывают на свалку арбузы, которые не смогли распродать. По полторы тонны урожая собирается лишь с одного маленького поля.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Житель села Виноградово, который снял этот процесс на видео, говорит, что арбузов у него уродилось так много, что не успел все реализовать. Прицеп с арбузами привез домой и высыпал на огород.

В регионе в этом году наблюдается небывалый урожай арбузов - их в три раза больше, чем обычно, а цена на них очень низкая. Впрочем, продать урожай не удается даже по 50 копеек за килограмм.

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Сейчас на полях остаются сотни тонн несобранных бахчевых - их будут перепахивать вместе с землей. Примечательно, что убытки в основном несут владельцы небольших полей.

В следующем году они обещают сеять арбузов в разы меньше.

"Продавали пять дней - никто не купил. А что с ними делать? Будем их выворачивать... "Оптовый покупатель" купил арбуз у нас", - говорит автор видео.

Обвал цен на арбузы:

В начале августа 2021 года из Херсона в Киев отправили традиционную баржу с арбузами. 500 тонн арбузов грузили целый день. Сорт один - полосатый херсонский.

16 августа в Киев по реке Днепр отправили еще одно судно с 350 тоннами херсонских арбузов.

В последние дни августа торговые сети Киева снизили цены на арбузы.

15 сентября сообщалось, что цены на арбузы в Украине остаются на одном из самых низких уровней.

Автор: Юрий Годован