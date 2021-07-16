Овощи для борща подешевели, при этом подорожало мясо.

К середине июля в Украине несколько подешевели овощи борщевого набора кроме моркови и свеклы, тогда как мясо и растительное масло подорожали.

Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга Министерства аграрной политики и продовольствия.

В частности, в июле картофель подешевел на 9% по сравнению с июнем – до 8,81 грн/кг, а капуста – на 13%, до 5,56 грн/кг.

В то же время за последний месяц на 13% подорожал лук (до 8,08 грн/кг), на более чем 20% – свекла (10,3 грн/кг). Морковь выросла в цене на треть – до 11 грн/кг в среднем.

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Другие ингредиенты для приготовления борща также подорожали. В частности, на несколько процентов за последний месяц выросли цены на свинину - до 83,36 грн/кг в среднем, на говядину – до 102,71 грн/кг.

Растительное масло в июле подорожало до 49,8 грн за литр – это почти в два раза больше, чем в июле прошлого года.

Инфляция в Украине

Напомним, цены на растительное масло и сахар в Украине за год повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

Потребительская инфляция в Украине в июне в годовом выражении составила 9,5%, оставшись на уровне майского показателя.

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Автор: Анна Нагорная