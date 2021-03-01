С помощью мультиварки можно сделать вкусный борщ без хлопот.

Любимый суп украинской кухни должен быть ароматным, наваристым и полным ярких вкусов. Готовить сытный традиционный борщ можно не только в кастрюле, но и в современных мультиварках. Рецепт борща в мультиварке подойдет для любого устройства и очень прост в приготовлении.

Борщ в мультиварке

Говядина - 500 г.

Капуста - 400 г.

Лук - 100 г.

Картофель - 150 г.

Морковь - 100 г.

Свёкла - 300 г.

Томатная паста - 3 ст. ложки.

Чеснок - 3 зубчика.

Соль, перец, лавровый лист - по вкусу.

Растительное масло - 3 ст. ложки.

Лимон - 0,5 шт.

Лук очистить и мелко нашинковать, морковь и свёклу натереть на терке. В чашу мультиварки налить растительное масло и жарить лук, помешивая, в режиме "Выпечка". Через 5 минут добавить морковь и жарить 10 минут. Затем добавить к овощам томатную пасту и готовить ещё 5 минут. Положить натертую свеклу и сок половины лимона, посолить и поперчить. Продолжать готовить 15 минут в режиме "Выпечка", помешивая овощи.

Говядину нарезать небольшими кусочками, картофель - кубиками. Капусту нашинковать. В чашу мультиварки с овощами положить мясо, капусту, картофель, лавровый лист и черный перец горошком. Залить водой до максимальной отметки и установить режим "Суп" или "Тушение" на 1 час, закрыть крышку мультиварки.

Когда программа закончится, выключить мультиварку и открыть крышку. Перемешать борщ, добавить мелко рубленный чеснок. Дать борщу настояться в течение 10 минут под закрытой крышкой и подавать к столу.

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Автор: Екатерина Пулатова