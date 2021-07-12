Цена хлеба выросла на 16%.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

Об этом сообщила Государственная служба статистики на своем официальном сайте.

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Также отмечается, что в июне в годовом выражении цены на хлеб выросли на 16,1%, яйца – на 12,6%, мясо – на 10,4%, макароны – на 9,0%.

В то же время на 10% подешевели овощи и почти на 11% - фрукты.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 36,4% произошло в основном из-за подорожания природного газа на 175,3% и электроэнергии на 36,6%.

Цены на транспорт выросли на 12,0% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 34,7%, проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 11,1%. Также на 9,5% подорожал автодорожный транспорт.

Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.

За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.

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Автор: Богдан Слуцкий