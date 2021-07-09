За январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.

Потребительская инфляция в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года - составила 9,5%, оставшись на уровне показателя в мае.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Инфляция на потребительском рынке в июне по сравнению с маем 2021 года составила 0,2%.

Отмечается, что за январь-июнь 2021 года инфляция составила 6,4%.

Потребительская инфляция в Украине: что необходимо знать

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в мае в годовом выражении - по сравнению с маем 2020 года - составила 9,5%, ускорившись до 8,4% в апреле.

За январь-май 2021 инфляция составила 6,1%.

Национальный банк Украины сохранил учётную ставку на уровне 7,5% годовых после повышения ее до этого уровня в апреле.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции уже в октябре-декабре 2021 года.

7 июля 2021 года в Минэкономики рассказали, что будет с ценами до конца года.

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Автор: Богдан Слуцкий