Общий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сезоне 2023 года может составить 44,3 млн тонн.

Прогнозируемые площади посевов зерновых и технических культур под урожай 2023 года на контролируемой Украиной территории составляют 19,3 млн га.

Как сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины, эти площади фактически сопоставимы с показателем предыдущего сезона – 19,8 млн га.

При этом площадь посеянных озимых культур под урожай 2023 года была меньше на 1 млн га, чем в предыдущем сезоне, зато яровых ожидается больше на 556 тыс. га.

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В частности, посевные площади зерновых и зернобобовых культур прогнозируются на уровне 10 240 тыс. га (на 1 409 тыс. га меньше показателя 2022 года). Из них – озимая пшеница - 4 166 тыс. га (– 834 тыс. га), яровая пшеница – 285 тыс. га (+ 67 тыс. га), озимый ячмень - 536 тыс. га (– 255 тыс. га), яровой ячмень – 1 041 тыс. га (+ 111 тыс. га), кукуруза - 3 618 тыс. га (- 451 тыс. га).

В то же время в отличие от зерновых культур посевные площади под основными видами масличных прогнозируются к увеличению: подсолнечник – 5 641 тыс. га (+ 476 тыс. га), рапс – 1 374 тыс. га (+ 110 тыс. га), соевые бобы – 1 841 тыс. га (+ 334 тыс. га).

Также ожидается увеличение посевных площадей под сахарной свеклой – 220 тыс. га против 180 тыс. га в прошлом сезоне.

"Уменьшение посевных площадей под зерновыми культурами вместе с прогнозируемым уменьшением средней урожайности, вызванное ростом цен основных факторов производства, повлияет на объемы урожая. Так, общий валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сезоне 2023 года может составить 44,3 млн тонн против предыдущего показателя в 53,1 млн тонн", – отметили в ведомстве.

Вместе с тем ожидается увеличение валового производства масличных культур до 19,2 млн тонн против 18,2 млн тонн предыдущего года. Урожай подсолнечника прогнозируется на уровне 11,5 млн тонн (в прошлом году было 11,1 млн тонн), рапса – 3,8 млн тонн (3,7 млн тонн), соевых бобов – 3,9 млн тонн (3,4 млн тонн).

Также ожидается увеличение производства сахарной свеклы - 11,3 млн тонн (9,7 млн тонн).

Посевная во время войны

По состоянию на ноябрь 2022 года было засеяно 4,4 млн га или 94% от прогноза. Пшеницы было посеяно 3,8 млн га, или 94%, ячменя – 613 тыс. га, или 91%, ржи – 79,2 тыс. га, или 93%.

В январе 2023 года в Украине из-за войны значительно уменьшились посевные площади. Уменьшение посевных площадей произошло из-за боевых действий или временной оккупации территорий.

По состоянию на 20 января 2023 года Украина осталась в ТОП-5 крупнейших агроэкспортеров мира.

По состоянию на 3 февраля 2023 года в Украине призывали ЕС помочь с весенней посевной.

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