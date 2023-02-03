Сейчас перед украинскими аграриями стоят два основных вызова: качественно провести посевную кампанию, а также увеличить ликвидность агропродукции.

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский призвал представителей Евросоюза поддержать украинских аграриев и способствовать проведению весенней посевной.

Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, об этом он заявил во время своего выступления на совместном заседании Кабинета министров Украины и Коллегии Еврокомиссии.

Сольский отметил, что сейчас перед украинскими аграриями стоят два основных вызова: качественно провести посевную кампанию, а также увеличить ликвидность агропродукции.

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По его словам, аграрии должны быть обеспечены посевным материалом и удобрениями, что позволит не оставить ни один гектар не засеянным. Он подчеркнул, что семена и удобрения – это та помощь, в которой очень нуждается агросектор Украины.

Также министр отметил, что украинские аграрии несут большие убытки, потому что цена продажи зерна является достаточно низкой и значительно подорожала логистика. Сольский добавил, что Украине необходима реализация масштабной программы упрощенного кредитования аграриев. Поэтому он обратился к представителям ЕС с просьбой поддержать украинский агросектор.

Отдельно министр выделил проблему искусственного блокирования "зерновой инициативы" со стороны российских инспекторов и призвал международных партнеров совместно помочь.

Война в Украине и ситуация с повевными площадями:

По подсчетам Минагрополитики, по состоянию на 22 ноября 2022 года в Украине пшеницей было засеяно 3,8 млн га, или 94% от прогноза; ячменем - 613 тыс. га, или 91%, рожью - 79,2 тыс. га, или 93%.

По состоянию на 28 января 2023 года в Украине в результате полномасштабного вторжения российских захватчиков посевные площади уменьшились на 25%.

Между тем, несмотря на войну, Украина сохранила свое место в пятерке крупнейших аграрных экспортеров мира. Государство смогло с начала войны экспортировать более 40 млн тонн зерновых, масличных и продуктов их переработки.

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