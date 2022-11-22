Украинские аграрии продолжают сев озимых зерновых культур, которых посеяно 4,4 млн га или 94% от прогноза.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, отметив при этом, что по подсчетам ведомства, пшеницы посеяно 3,8 млн га, или 94%, ячменя – 613 тыс. га, или 91%, ржи – 79,2 тыс. га, или 93%.
Отмечается, что за предыдущую неделю посеяно 61 тыс. га озимых на зерно.
"Лидерами по севу пшеницы является Одесская, Полтавская и Хмельницкая области. Ржи больше всего посеяли в Ривненской, а ячменя – в Одесской области. Аграрии Винницкой области, Волыни, Киевщины, Полтавщины, Тернопольщины и Буковины завершили сев озимых зерновых культур, близки к завершению Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской, Львовской и Черниговской областей", - говорится в сообщении.
Посев зерновых во время войны:
По состоянию на 6 сентября в Украине зерновыми было засеяно 7,64 тыс. га, в том числе на 5,17 тыс. га посеяно пшеницы, на 2 тыс. га - ячмень и на 0,47 тыс. га - рожь.
Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий отметил, что этой осенью украинские аграрии сократят посевные площади зерновых на 25-35%.
По состоянию на 13 сентября 2022 года украинские аграрии уже засеяли озимыми зерновыми культурами 157 тыс. га угодий.
25 октября пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины сообщила, что сельхозтоваропроизводители всех областей Украины завершили сев озимого рапса, которого посеяно 999 тыс. га, или 104% от прогноза.
По состоянию на конец октября сельхозтоваропроизводители всех областей засеяли 4,1 млн га озимых зерновых культур.
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