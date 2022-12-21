В нынешних условиях за 2022 год уровень потребления мяса на одного человека составит чуть более 53 кг.

В Украине общий объем предложения мяса за 2022 год составит 2 271 тыс. тонн, что на 435 тыс. тонн меньше, чем в прошлом году.

Как говорится в презентации от Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, это позволит в нынешних условиях обеспечить потребление мяса на каждого человека в размере 53,1 кг/год, когда в 2021 году этот показатель составлял 53 кг/год.

В частности, согласно балансу спроса и предложений мяса и мясопродуктов, на 2022 год прогноз производства свинины составит 625 тыс. тонн. Исходя из этого, потребление на каждого человека составит 20 кг свинины в год (в 2021 году было 19,9 кг).

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Вместе с тем в 2022 году предложение говядины снизится с 329 тыс. тонн в 2021 году до 253 тыс. тонн. Потребление на одного человека составит 6,7 кг/год (в 2021 году 7,2 кг/год).

В то же время предложение мяса птицы за 2022 год составит 1 300 тыс. тонн, когда в 2021 году составило 1 504 тыс. тонн. Потребление на одного человека составит 25,7 кг/год (в прошлом году было 25 кг/год).

Война в Украине и цены на продукты:

По данным Государственной службы статистики, инфляция в Украине в октябре ускорилась до 26,6% в годовом измерении.

Больше всего за год подорожали продукты питания – на 36,1%, в том числе цены на яйца выросли на 81,4%, на фрукты – на 62,6%, овощи – на 78,8%.

В начале декабря стало известно, что в Украине постепенно снижаются цены социально важные продукты.

В декабре 2022 года стоимость продовольственной корзины выросла в среднем на 38-39% по сравнению с прошлогодним показателем.

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