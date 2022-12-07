Пророссийский импорт или остатки оккупации - сейчас расследуют журналисты, дело может быть передано в СБУ.

В сети появились фотографии из херсонских магазинов, торгующих российскими товарами. На полках магазинов рядом выложены дрожжи "Львовские" от национального производителя и российский аналог "Воронежские". При этом производство дрожжей "Воронежские" продолжается несмотря на войну в Украине, что подтверждает именно упаковка - на дрожжах четко указана дата производства 1-го мая 2022 года. Соответственно завезенный товар в магазины был уже во время оккупации Херсона российскими войсками.

Сухие дрожжи "Воронежские" и "Саф-Момент" производит французская компания Lesaffre ("ЛеСаффр"), которая недавно прославилась тем, что поставляет свою продукцию мобилизованным российским военным в продуктовых наборах на Харьковщине. Об этом сообщала Госпогранслужба Украины.

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Напомним, производитель сухих дрожжей "Саф-Момент" - французская компания Lesaffre ("ЛеСаффр") - до сих пор имеет одно работающее предприятие в Украине и четыре завода в России. Производитель февраля 2022 года никак не комментирует войну в Украине и не дает официальных комментариев на запросы журналистов - об этом говорится в масштабном журналистском расследовании.