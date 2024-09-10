За 6 месяцев 2024 года экспорт из Украины составил 19,5 млрд долларов.

В августе 2024 года Украина экспортировала товаров на сумму более $3,16 млрд, что на 6,4% больше, чем в июле, и на 17,5% больше показателей августа 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономики.

По стоимости больше всего экспортировано металлопродукции - на $437 миллионов, и семян рапса - на $421,3 млн. По физическому объему преобладают руды и железные концентраты - 2,5 млн тонн, и пшеница - 2,2 миллиона тонн.

"Второй месяц подряд экспорт растет благодаря раннему старту сбора урожая и улучшению морской логистики. В августе мы увеличили грузооборот морским транспортом на 224,7 тысячи тонн или на 3,6% по сравнению с июлем", - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко. Видео дня

За 6 месяцев 2024 года экспорт из Украины составил 19,5 млрд долларов, и является идентичным показателю 1 полугодия 2023 года.

Как известно, средства от экспорта - это прямые поступления в государственный бюджет, за счет которых финансируется закупка оружия и осуществляется обеспечение Сил обороны. Деньги наших партнеров взамен направляются на покрытие других потребностей.

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