На прошлой неделе в портах Большой Одессы агропродукцией загрузились 26 кораблей.

С 6 по 12 февраля через морские порты Одесской области было экспортировано 1,1 млн тонн агропромышленной продукции, что на 17% больше, чем неделю назад.

Как сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ), количество кораблей, которые были загружены на прошлой неделе, составило 26 единиц, что на 6 судов больше, чем неделю назад.

"Хотя объемы отгрузок растут, рынок немного замер в ожидании пролонгации работы "зернового коридора", согласованный срок действия которого истекает в середине марта. Наличие этого канала остается крайне необходимым как украинскому аграрному бизнесу, так и мировому сообществу", – подчеркнули в ассоциации.

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Согласно данным УКАБ, наибольшие объемы экспорта в течение 28-й недели работы "зернового коридора" составили: кукуруза (59% экспорта за этот период); пшеница (28%); ячмень (7%).

Украинская продукция направилась в страны Азии (Китай, Турция, Бангладеш и другие), Европы (Испания, Португалия, Нидерланды и другие) и Африки (Кения, Тунис и Египет).

Война в Украине и экспорт продовольствия

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные сделки с ООН о возобновлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

26 ноября 2022 года началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будут экспортировать в страны Африки и Азии.

14 февраля стло известно о том, что Украина увеличивает тоннажность судов, проходящих через "зерновой коридор".

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